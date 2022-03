Quarta vittoria consecutiva: «Stiamo arrivando»

«Stiamo arrivando!» è l'urlo con cui il San Giorgio di Lorenzo Capasso festeggia la soffertissima vittoria, la quarta consecutiva, contro il Borgata Cit Turin. I viola hanno dovuto combattere fino all'ultimo secondo per piegare la grintosa squadra di Angelo Mezzela. Vittoria firmata, come era già successo con l'Accademia Pertusa da Vittorio Vander Elst e Vittorio Lucà (CLICCA QUI per leggere quella partita). Con i tre punti conquistati martedì sera (gara posticipata per motivi di disponibilità dei campi di via Nitti nel fine settimana) il San Giorgio scavalca di nuovo il Vianney al terzo posto, dietro Moderna Mirafiori e Moncalieri che si sfideranno domenica nello scontro diretto.

Assente il capitano viola Francesco Sorbo per un turno di squalifica rimediato nella vittoriosa trasferta con il Lesna Gold (CLICCA QUI per leggere quella partita), Capasso lancia il 2006 Schipani dal primo minuto. La gara si sblocca subito con una rete in volata sulla sinistra di Vittorio Vander Elst, sembra tutto in discesa per i padroni di casa che soprattutto con Ciulla hanno più volte la palla del raddoppio. Prima dell'intervallo pareggia il Borgata con un bel gol di Luca Drapant, bravissimo in tandem offensivo con Faraj Haboub. Il Borgata chiude tutti i varchi e ribatte colpo su colpo, finché da un angolo di Ciulla il centrale di casa Vittorio Lucà irrompe sul secondo palo per la rete del definitivo 2-1. Nella mezzora finale occasioni per entrambe, bravissimi i due portieri ad abbassare le saracinesche delle rispettive porte: Emanuele Schettini per il San Giorgio e Marius Florea per il Borgata, che compie un autentico miracolo su un tiro a colpo sicuro di Fucale. Il San Giorgio la porta a casa dopo 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro Tekom di Collegno.

Il Borgata domenica ospiterà l'Accademia Pertusa, mentre i viola saranno impegnati nel derby di quartiere con il Barracuda per tentare di riscattare la sconfitta dell'andata (CLICCA QUI per leggere quella partita).

IL TABELLINO

SAN GIORGIO-BORGATA CIT TURIN 2-1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 7' Vander Elst (S), 34' Drapant (B), 12' st Lucà (S).

SAN GIORGIO TORINO (4-2-3-1): Schettini 7, Milito 7, Mondalucio 7 (20' st Gastone 6.5), Marino 7 (8' st Covello 6.5), Lucà 8, Acconcia 7, Carena 7 (8' st Fucale 7), Schipani 7 (20' st Sorbo A. 6.5), Rusu 7, Ciulla 7, Vander Elst 7.5. A disp. Settimo, Pozzato. All. Capasso 7. Dir. Gastone - Calato.

BORGATA CIT TURIN (4-4-2): Florea 7.5, Gioia 6.5 (37' st Fila 6), Rossi 6.5, Chavez Palomin 6.5 (30' st Nechainikov 6), Padilha 7, Brondino 6.5, Fanelli 6.5 (23' st Infante 6.5), Esposito 6.5 (30' st Bustillo 6), Drapant 7 (33' st Brunati 6), Grossi 7, Haboub Faraj 7. A disp. Ben Amor. All. Mezzela 7. Vice all. Cirillo. Dir. Bellomo.

AMMONITI: 31' st Acconcia (S).

ARBITRO: Parfait Kengne Tekom di Collegno 6.

UNDER 17 GIRONE B

RISULTATI 18ª GIORNATA: Acc.Real Torino-Beppe Viola 3-1, Barracuda-Lesna Gold 3-2, Castelnuovo DB-MoDeRNa Mirafiori 2-6, CUS Torino-PSG 0-4, Moncalieri Calcio-Acc.Pertusa 3-1, Rapid Torino-Vianney 0-10, San Giorgio To-B.ta Cit Turin 2-1.

CLASSIFICA: MoDeRNa Mirafiori 43, Moncalieri Calcio 41, San Giorgio To 38, Vianney 37, Acc.Pertusa 33, PSG 33, Barracuda 32, Lesna Gold 31, CUS Torino 22, Acc.Real Torino 20, B.ta Cit Turin 15, Beppe Viola 14, Castelnuovo DB 5, Rapid Torino 0.

PROSSIMO TURNO: B.ta Cit Turin-Acc.Pertusa (0-7), Beppe Viola-Castelnuovo DB (3-3), Lesna Gold-Rapid Torino (9-1), MoDeRNa Mirafiori-Moncalieri Calcio (4-0), PSG-Acc.Real Torino (3-3), San Giorgio To-Barracuda (1-2), Vianney-CUS Torino (3-1)