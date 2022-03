Dehbi e Dainekh portano in alto Nardiello e il Turricola con la Boys Calcio

La gara inizia all'insegna delle contestazioni poiché l'arbitro rileva un'imprecisione nei riguardi del cartellino dell'allenatore e non gli di permette di entrare sul terreno di gioco. Ma questa è un'altra storia! La gara, quella "giocata", inizia normalmente con i ventidue giocatori che fanno trasparire subito l'importanza dello "scontro" dalla velocità e determinazione con cui attaccano pallone e avversari, comunque nei limiti della correttezza sportiva. Sul campo la partita ha offerto non poche emozioni, con azioni su entrambi i fronti che spesso non trovavano gli sbocchi giusti per le conclusioni a rete. Se nel primo tempo si è fatto preferire il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con