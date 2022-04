Tarasco e la vitamina D del Pertusa, quattro gol per la rimonta in campionato

La crisi dell'ex capolista si abbatte senza pietà anche sul Moderna Mirafiori. Dopo il Vianney, in testa fino alla metà di febbraio e poi finito in un periodo negativo con tre sconfitte di fila, che l'hanno fatto scivolare al quarto posto, è il turno dei bianco-verdi di Francesco Di Monda, che non riescono ad invertire la tendenza e a reagire alla sconfitta casalinga nella precedente giornata con il Moncalieri, ma subiscono un pesantissimo passivo da un Pertusa scatenato, capace di imporre il proprio gioco e di integrare alla perfezione in squadra i numerosi 2006 presenti in distinta, i quali disputano...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con