Rigori, gol e un'altra rimonta elettrizzante: le foto della vittoria dell'Inter sul Milan

Quello andato in scena al Boccaccio di Sesto San Giovanni, casa della Sesto 2012, è stato un derby bellissimo. Le ragazze di Inter e Milan Under 17 hanno dato spettacolo, divertendo il pubblico e dando vita a una stracittadina molto emozionante (come all'andata del resto). Alla fine a trionfare sono state le nerazzurre, che sono andate all'intervallo sotto di un gol (rigore della rossonera Sofia Sperduto) ma hanno saputo rimontare con la doppietta di Paola Fadda e il gol capolavoro di Carolina Tironi. Con questa vittoria l'Inter di Stefano Torriani ha blindato la qualificazione alle fasi finali, mentre il Milan di Vincenzo De Martino è praticamente passato ma aspetta ancora il benestare della matematica (CLICCA QUI per la classifica a due giornate dal termine).