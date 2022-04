Il videoservizio post derby con Stefano Torriani: «Rigori dubbi, 3-1 severo, ma andare sotto ci ha caricato»

Di rimontra come all'andata, l'Inter fa suo il derby e blinda il primo posto nel girone davanti alle cugine rossonere. Due calci di rigore nel primo tempo: Tironi sbaglia, Sperduto realizza, il primo tempo termina in equilibrio ma nel secondo le nerazzurra cambiano passo e vincono con merito grazie alla doppietta di una super Paola Fadda e alla magia proprio di Tironi. Un sfida da rivivere con il commento del tecnico di casa, Stefano Torriani.



