Pazzesco Juventus-Inter, un 3-2 molto speciale: le ragazze dell'Under 17 da applausi

Come nei migliori film... a Borgaro l'ultima gara in calendario del 1° Memorial Vincenzo Barrea riservato alla categoria Under 17 Femminile, metteva una di fronte all'altra le due rivali storiche, Juventus e Inter. Al termine di tre giorni spettacolari di gare del quadrangolare con Torino e Sampdoria, è stata proprio l'ultima super-sfida tra le bianconere e le narzzurre a decidere la regina del Torneo.Un super-classico al femminile coniugato al settore giovanile che non ha certo deluso le attese. Anzi... Le ragazze in campo hanno dato spettacolo con la Juventus a portarsi avanti per 2-0, poi la...