Lorenzo alla seconda e il killer che non manca mai

La magia di questo girone B dell'Under 17 torinese sta nel fatto che sia impossibile fare i classici pronostici della vigilia, dal momento che ciò che ci si può aspettare dal match viene completamente ribaltato dal verdetto del campo. Il Pertusa infatti arrivava a questo match in un grande momento di forma, reduce dalla vittoria con il Moderna e dagli undici gol rifilati al Beppe Viola, mentre il PSG si era visto interrompere la sua striscia di vittorie dalla capolista Moncalieri, venendo così estromessa dalla lotta per il secondo posto. Il calcio però è lo sport più imprevedibile in assoluto,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con