Tre doppiette per una sfida spettacolare, la fotogallery del match

La fotogallery di Girolamo Cassarà della sfida di sabato pomeriggio tra il Dorina 2006 di Enrico Fuggetta e il Fiano Plus di Simone Colombatto, per il Girone A Under 17 di Torino. Doppiette di Tommaso Carè e Giulio Pinto per i padroni di casa e doppio Alessandro Fioccone per i rossoblù. CLICCA QUI per leggere partita, tabellino e pagelle della nostra giovane penna Francesco Soccavo. TIENITI SEMPRE AGGIORNATO SULLE GIOVANILI: RISULTATI, CLASSIFICHE, STATISTICHE SULLA LA NOSTRA APP...

