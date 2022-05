Slancio Pozzato, Correale alla Messi spegne il sogno viola

La sfida più attesa è finalmente arrivata. La data era già cerchiata sul calendario da diverso tempo ormai e la grandissima presenza di pubblico sugli spalti lascia intuire quanto questa sfida sia fondamentale per il cammino delle due squadre. No, non sto parlando di Real Madrid-Liverpool, finale di Champions League, bensì di Moncalieri-San Giorgio, scontro diretto per il campionato ed il primato del girone B. L'atmosfera è da grande match ed entrambe le tifoserie si sono presentate al gran completo, tra tamburi ad incitare le squadre, altoparlanti e con tutto il settore giovanile del San Giorgio presente a sostenere l'annata...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con