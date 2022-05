Brutti, sporchi e sportivi, che bella battaglia per il primo posto

Non spettacolare nel gioco, ma intensa nei gesti e nelle emozioni, come quello del capitano del Moncalieri Stefano Guida, che consola il collega Francesco Sorbo, uscito in lacrime per crampi. La partita d'alta classifica è terminata in pareggio, lasciando tutto aperto per il finale di stagione, ma con il Moncalieri che conserva il primato. Goditi la fotogallery della partita a cura del nostro Girolamo Cassarà. Leggi qui per la cronaca del match:...