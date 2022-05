[FOTOGALLERY] Lanciatissimi verso la vittoria del campionato, si deciderà all'ultima giornata

A un passo dalla vittoria del campionato, lo Spazio Talent Soccer doma un grintoso Valdruento e attende l'ultima giornata a Pianezza per chiudere al primo posto davanti alla Torinese, a soli 3 punti dietro grazie al 3-2 in contemporanea con il Dorina. La fotogallery della sfida, giocata al Carrara, di Girolamo Cassarà. CLICCA QUI per leggere Spazio Talent Soccer-Valdruento 3-1...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con