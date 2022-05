«Mi vuoi sposare?», proposta di matrimonio nel cerchio di centrocampo [VIDEO]

Nel calcio, l'abbiamo sempre detto, oltre alla passione ci vuole amore. L'ha presa alla lettera Pasquale Savino, tecnico dell'Accademia Real Torino Under 17, che in occasione dell'ultima di campionato approfitta del clima di festa e fa la sua dichiarazione d'amore alla fidanzata Elena.

Dichiarazione che è una vera e propria proposta di matrimonio, vecchio stile: lui in ginocchio davanti a lei, nel cerchio di centrocampo, con l'anello e la classica domanda: «Mi vuoi sposare?». Da contorno i ragazzi dell'Accademia Real Torino, "complici" del proprio allenatore, e quelli del Borgata Cit Turin che hanno assistito e applaudito la romantica scena d'amore.

Elena, sorpresa e commossa, ha risposto di sì ed è subito scattato il bacio e l'applauso della due squadre che hanno fatto un po' da "testimoni" e un po' da "damigelle d'onore" alla bellissima scena in via Tirreno, campo del Santa Rita. Per l'occasione anche il presidente dell'Accademia Real Torino, Fabio Tunno, e i giocatori delle altre categorie granata.

Il tutto era stato architettato e organizzato nei minimi particolari, come spiega lo stesso Pasquale Savino: «In settimana abbiamo chiesto ed ottenuto l’autorizzazione della federazione, che ci ha consentito di organizzare il tutto. In seguito abbiamo avvisato i presenti ad eccezione di Elena, a cui è stato detto di presenziare con la scusa di volerla premiare per il suo lavoro svolto e per il fatto di essere l’unica dirigente donna della società. A lei spettava dunque battere il calcio d’inizio al fischio del match, ma in seguito si sono presentati i dirigenti con i fiori ed io alle sue spalle con l’anello. È stato un momento emozionante, che non poteva che avvenire su un campo di calcio, luogo che rappresenta la nostra passione, la nostra quotidianità ed ora anche il nostro amore».

Tutto in perfetto stile galante e cavalleresco, e poi dicono che non ci sono più gli uomini di una volta...