Battaglia Play Off, promossi i pinerolesi, ultima spiaggia per i torinesi

Anche Davide Nicola, tecnico della Salernitana in Serie A, ad assistere al match di domenica scorsa valido per i Play Off tra Moderna Mirafiori e Morevilla. Gara che si conclude in parità, promossa la squadra pinerolese che aveva vinto 5-1 all'andata, per il Moderna di Francesco Di Monda ultima spiaggia domenica prossima: gara secca con il Valle Po, sul neutro di Villafranca Piemonte, chi vince passa ai Regionali.

Qui la fotogallery di Girolamo Cassarà di Moderna-Morevilla