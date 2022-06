Scoperto ai giardinetti, 63 gol in campionato senza rigori, nessuno come lui

E' importante dove si arriva, senza mai dimenticare da dove si parte. Il percorso di crescita di ogni giocatore ha una sua storia, fatta di racconti, di tappe, di scelte, di persone che incontri sulla tua strada, ognuna di queste contribuisce al grande puzzle della tua carriera.

Ogni favola è un gioco, canta Edoardo Bennato, in questo fantastico gioco che è il calcio dietro ogni storia c'è sempre una favola da raccontare. Come quella di Zaccaria Rihi, ad oggi numeri alla mano il miglior realizzatore nei campionati dilettantistici. Nessuno tra campionati provinciali, Regionali, tra settore giovanile e mondo dei Dilettanti, ha segnato 63 volte quest'anno. Un volantino ha segnato l'inizio della sua avventura nel calcio dilettantistico.

Zaccaria Rihi da bambino giocava ai giardinetti, come ogni bambino della sua età affascinato dal gioco più bello del mondo e non ancora tesserato in una vera squadra di calcio. Un giorno, mentre giocava con i suoi amici, lo notò Cristian Somale, che nel 2015 era l'istruttore dei Pulcini 2005 dello Spazio Talent Soccer, e gli consegnò il volantino dell'Open Day: «Si vedeva subito che era bravo, il più bravo, gli dissi: "vieni a provare da noi"». Zaccaria si presentò all'appuntamento e da quel giorno non ha più lasciato l'Sts.

Rihi quest'anno è stato il miglior marcatore di tutti i campionati piemontesi (e potrebbe anche essere anche d'Italia): 63 centri nel campionato provinciale Under 17 di Torino senza calciare nemmeno un rigore (i rigoristi dell'Sts sono Colucci, Del Monte e Occhipinti), altri 3 nella doppia sfida per il titolo provinciale con il Moncalieri, che porta il totale a 66 gol. E' un numero mostruoso, considerando che Zaccaria non gioca nemmeno da centravanti, il suo nuovo tecnico Beppe Mugavero quest'anno lo ha schierato come seconda punta quando si giocava con il 4-3-1-2 e da esterno d'attacco a sinistra nel 4-3-3. Suo compagno in attacco è Amadou Badji, che di gol ne ha messi a segno 51 in campionato, insieme fanno 114, sui 183 totali segnati dalla squadra.

Spazio Talent Soccer 2005, una squadra vincente, fin dai tempi dei Pulcini. Negli anni della Scuola Calcio insieme a Zaccaria Rihi in attacco giocava Roberto Ceica, attualmente attaccante della Under 17 del Torino. Ed è proprio Ceica che nel primo anno di settore giovanile (Under 14), quando era già passato al Pianezza, ha fatto meglio di Rihi: 66 in campionato, più 20 tra fasi finali e Coppa Piemonte, numeri da record. Infatti l'anno dopo giocava già al Toro.

UN TABELLINO DEL CAMPIONATO PULCINI 2005 • STAGIONE 2015-16

CARRARA-SPAZIO TALENT 0-1

RETI: 5' tt Rihi.

CARRARA: Volgarino, Federico, Pashja, Colucci, Foassa, Ponzo, Rago, Fathalla, Milazzo, Nicosia. All. Capello. Dir. Milazzo.

SPAZIO TALENT: Scalise, Barone, Pretari, Pesce, Zridag, Mantiqi, Ceica, Rihi, El Ghebaly, Del Monte, Murgiano, Tahiraj, Di Marzo. All. Somale. Dir. Pretari.

Il gruppo 2005 dello Spazio Talent Soccer ai tempi dei Pulcini

«Rihi e Ceica insieme erano devastanti - racconta Cristian Somale, adesso istruttore nella Scuola Calcio dell'Olympic Collegno -, hanno fatto caterve di gol nella Scuola Calcio. Zaccaria quando è venuto da noi, preso in squadra appunto dopo quel famoso Open Day, era piccolissimo fisicamente, però aveva un'ottima tecnica individuale: finte, dribbling, tiro, si vedeva che era pieno di estro. Gli mancava solo saper giocare per la squadra, quando ha imparato anche quello per noi è diventato fondamentale».

63 SENZA RIGORI

Pulcini e Esordienti primo anno al Talent Soccer, la parentesi di una stagione al Mirafiori, poi il ritorno in Corso Appio Claudio per il primo anno di settore giovanile. La squadra quell'anno è allenata da Luigi Piccolantonio, improvvisamente mancato poi durante la stagione, torna sulla panchina dei 2005 gialloblù il presidente in persona, Tony Tucci, che già aveva guidato il gruppo nella Scuola Calcio. Lo Spazio Talent arriva quinto ai Provinciali nel girone vinto dal fortissimo Pianezza di Sandro Oppedisano, in quella stagione Zaccaria Rihi va a segno 36 volte, sono 43 invece le reti del suo compagno d'attacco Diego Cornetto.

Nella Under 15 l'Sts punta a vincere tutto, i campionati però vengono fermati a febbraio, con la squadra di Tucci prima nel suo girone per media punti e quindi poi promossa d'ufficio ai Regionali, fino a quel momento Zaccaria aveva trovato il tempo di andare in gol 19 volte. Nella stagione successiva praticamente non si gioca, solo tre giornate in cui Rihi segna 5 gol.

Si torna finalmente in campo, con una voglia incredibile di giocare, il Talent Soccer è la candidata numero uno a vincere il Girone A Under 17 di Torino, le antagoniste più accreditate si riveleranno Torinese, Valdruento e Caselette. Zaccaria segna il primo gol di questa incredibile stagione al Palio di Torino, sbloccando la gara vinta 2-0 con il Moncalieri con una mezzarovesciata spettacolare da fuori area.

Inizia il campionato, Rihi segna alla prima giornata nella vittoria per 8-1 dello Spazio Talent a Fiano, poi va in rete regolarmente fino all'ultima partita a Pianezza (come si legge nella tabella in basso), dove realizza il gol numero 63 della sua stagione, tutti su azione. E' il punto dell'1-2 che consegna la vittoria del campionato alla sua squadra, la prima volta, quella che non si scorda mai, come scritto sulle magliette distribuite ai ragazzi dal presidente Tony Tucci. Promosso sul campo di calcio così come tra i banchi scuola, come ogni anno. E anche questo non è mai un dettaglio. Bravo Zac.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SPRINT E SPORT (@sprint_piemonte)

TUTTI I GOL DI ZACCARIA RIHI IN CAMPIONATO

Giornata Partita Gol 1 Fiano Plus-Spazio Talent Soccer 1-8 1 2 Spazio Talent Soccer-Carrara 23-0 4 3 Spazio Talent Soccer-Caselette 4-3 1 4 Dorina-Spazio Talent Soccer 0-7 2 5 Spazio Talent Soccer-Rebaudengo 5-0 2 6 Sanmauro-Spazio Talent Soccer 0-2 1 8 Real Orione-Spazio Talent Soccer 0-12 3 9 Spazio Talent Soccer-River 1951 8-0 4 10 Union Vallesusa-Spazio Talent Soccer 0-11 4

11 Spazio Talent Soccer-Villarbasse 9-0 5 12 Valdruento-Spazio Talent Soccer 2-2 1 13 Spazio Talent Soccer-Pianezza 4-1 1 15 Carrara-Spazio Talent Soccer 0-17 4 17 Spazio Talent Soccer-Dorina 4-1 3 18 Rebaudengo-Spazio Talent Soccer 2-11 3 19 Spazio Talent Soccer-Sanmauro 4-0 2 20 Torinese-Spazio Talent Soccer 4-2 2 21 Spazio Talent Soccer-Real Orione 9-1 4 22 River 1951-Spazio Talent Soccer 1-4 3