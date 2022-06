Provinciali 2022-23, Borgaro a Ivrea? Non sarebbe la prima volta

Si attende soltanto la pubblicazione del comunicato numero 1 da parte della LND Piemonte e Valle d'Aosta, prevista per questo venerdì 1 luglio (ma potrebbe anche uscire il giorno prima): si va verso dei campionati Provinciali con tante big, molte delle quali in arrivo dai campionati Regionali.

A meno di clamorose sorprese o "colpi di genio", nei prossimi Provinciali ci sarà il Borgaro, seguendo la regola della classifica disciplina che preclude l'iscrizione ai Regionali a una società che sia incorsa nella squalifica di un proprio tesserato, calciatori esclusi, superiore a 12 mesi.

Inoltre in questa stagione, quella appena conclusa, sì è attuata la riduzione degli organici Regionali, in modo da portare per ogni categoria il numero di squadre da 70 a 56, in controtendenza all'allargamento attuato nella stagione 2020-21. In pratica nelle ultime due stagioni ci sono stati, per ogni categoria Regionale, 5 gironi da 14 squadre, quest'anno si torna al format di 4 gironi da 14 squadre.

Tabella riepilogativa tratta dal comunicato regionale del 27 settembre 2021

Di conseguenza ci saranno dei Provinciali con tante big, focalizzandoci sulla Under 17 a Torino avremo, come retrocesse dai Regionali:

Borgaro, Venaria, Gassino San Raffaele, Caselle, Mirafiori, Mercadante, Collegno Paradiso, Settimo, Pozzomaina, Cit Turin, Garino, Pecetto, San Giacomo Chieri

Inoltre ci sono altre società che hanno un buon 2006 e che parteciperanno ai prossimi Provinciali, non avendo ottenuto la promozione ai Regionali con i 2005, o come la Sisport non avevano proprio l'annata superiore:

Sisport, Pertusa, San Giorgio, Valdruento, Caselette, Pianezza, Dorina, Lesna Gold, Pro Collegno, Beppe Viola

Considerando che sono state promosse Spazio Talent Soccer, Torinese, Moncalieri e Moderna (più il Beiborg, che può essere considerata una torinese), avremo nella delegazione di Torino 9 squadre Under 17 in più rispetto all'ultima stagione.

Il tutto aspettando l'esito delle graduatorie di ripescaggio che verranno pubblicate dopo il 13 luglio, quando si saprà il numero di posti disponibili per ogni categoria.

Quindi è presumibile che tutte queste squadre verranno divise in tre gironi Provinciali di Torino A-B-C, a differenza dei due A-B dell'ultima stagione. Il passaggio successivo sarà quello di "distribuire" le big all'interno dei gironi, servono delle "teste di serie" per evitare di concentrarle tutte o tante di esse, all'interno di un solo raggruppamento.

LE "TORINESI" A IVREA E AOSTA NELLE PRECEDENTI STAGIONI

Ecco perché Torino potrebbe "appoggiarsi" alla delegazione di Ivrea, e non sarebbe la prima volta, tantissimi i precedenti che non riguardano soltanto il Borgaro, ma anche Venaria, Gassino, Caselle, Collegno Paradiso e soprattutto il Settimo:

- Nel 2019-20 Settimo e Caselle erano inserite nel girone di Ivrea Under 17 (dove vinse la Rivarolese)

- Nel 2017-18 il Collegno Paradiso vinse il campionato di Aosta Under 17, nello stesso raggruppamento c'erano la Pro Collegno, l'Olympic Collegno e la Gabetto Venaria; nella stessa stagione il Settimo era nel Girone Under 16 di Ivrea (c'era anche il Volpiano); nella stessa stagione, Settimo e Gassino addirittura inserire nel campionato di Vercelli Under 17 (vinto dall'Orizzonti United)

- Nel 2015-16 il Settimo era stato inserito a Ivrea con tutte e quattro le categorie

- Nel 2014-15 Gassino e Caselle nel girone di Ivrea Under 17 (c'era anche il Sanmauro); Settimo e Caselle a Ivrea Under 16; Settimo a Ivrea anche con Under 14 e Under 15

- Fino ad arrivare alla stagione 2013-2014, dove nel campionato Under 14 di Ivrea troviamo Gassino, Volpiano e Borgaro.

Con la presenza di tante big, i prossimi campionati Provinciali saranno sicuramente competitivi, considerando che dopo 4 anni tornerà finalmente la Coppa Piemonte, competizione riservata alle vincenti delle delegazioni Provinciali, un titolo Regionale a tutti gli effetti e che nelle ultime stagioni era stata accantonata per esigenze di "calendario".