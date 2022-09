Italiano mette il turbo e il Lascaris dilaga; Pierro ferma Ricardo, il Chieri non sfonda

Si è conclusa la fase a gironi del SuperOscar Under 17, e accanto alle prove di forza di alcune delle candidate alla vittoria finale ci sono state anche alcune sorprese che aggiungono pepe e attesa per i quarti di finale, in programma domani a partire dalle 15. Finisce 1-1 tra Volpiano Pianese ed Alpignano, con le Foxes che si qualificano come prime in virtù della miglior differenza reti; il Chieri non sfonda il muro eretto da un Lucento compatto ed organizzato, ma passa comunque il turno a braccetto con la "Cenerentola" Caselle. Il Chisola mostra i muscoli contro il Gassino, ma il primato del girone C resta al Nichelino a cui basta lo 0-0 con il Mirafiori. Infine nel girone D il Lascaris maltratta la Cbs (eliminata) trascinato da un Italiano in versione assist-man, mentre il Vanchiglia cala il pokerissimo ai danni del Bsr Grugliasco e si qualifica come seconda nel girone.

GIRONE A

Volpiano e Alpignano si giocano il primato del raggruppamento: Malagrinò sceglie Vargas come prima punta, con a supporto Lazzaron, Galliani e Fedele; Manavella risponde con il tridente formato da Aguiaro e Serratore sugli esterni e Guidi attaccante centrale. Partono bene le Foxes, che si portano in vantaggio al 3': sugli sviluppi di un corner dalla sinistra di Cafà è Lazzaron il più lesto a insaccare alle spalle di Lerusce. Dopo l'1-0 i ragazzi di Malagrinò continuano a premere sull'acceleratore, ma Fedele e Lazzaron non riescono a concretizzare le rispettive occasioni; l'Alpignano si fa invece vedere con una conclusione dal limite dell'area di Serratore, ma il portiere classe 2007 Murgia è attento e respinge in angolo. Nella ripresa Manavella rivoluziona la squadra con 6 cambi, e i risultati si vedono da subito: Alba commette fallo in area su Leccese, il direttore assegna calcio di rigore per l'Alpignano; dal dischetto capitan Baschirotto non sbaglia e fa 1-1. Passano 2' e ci vuole un super Murgia per sventare la grande occasione di Bitto lanciato a rete, al triplice fischio il risultato è di parità e le Foxes passano come prime in virtù della miglior differenza reti. Finisce invece a reti bianche la sfida tra Venaria e Pro Eureka, entrambe già eliminate.

VOLPIANO PIANESE-ALPIGNANO 1-1

RETI (1-0, 1-1): 3' Lazzaron (V), 2' st rig. Baschirotto (A).

VOLPIANO PIANESE (4-2-3-1): Murgia 7, Garavaglia 6.5 (9' st Notomista 6), Cafà 6.5, Landi 7, Romeo 6, Alba 6 (4' st Castellarin Alessio 6), Fedele 6.5, Ponzano 7, Vargas 6 (9' st Lucca 6), Galliani 6.5 (6' st Lista 6), Lazzaron 7. A disp. Battaglino, Ferrante, Muntean, Giardino, Iorio. All. Malagrinò 6.5. Dir. Azzalin - Strazzeri.

ALPIGNANO (4-3-3): Lerusce 6.5, Grimaldi 6.5 (19' st Sciarrotta 6), Esposito 6.5, Chiribau (1' st Sturiale 6), Gerlin 6.5 (1' st Centinaro 6.5), Gioannini 6.5, Aguiaro 6.5 (1' st Bitto 6), Baschirotto 7, Guidi 6.5 (1' st Caforio 6), Carnevale 6.5 (1' st Milan 6), Serratore 6.5 (1' st Leccese 6). A disp. Peretto. All. Manavella 6.5. Dir. Sciarrotta - Milan.

AMMONITI: 23' Ponzano (V), 11' st Cafà (V).

VENARIA-PRO EUREKA 0-0

VENARIA (4-3-3): Scotti 6.5, Calà 6.5 (1' st Siciliano 6.5), Costa Laia 6.5, Mintah Tandoh 6.5, Monti 6.5, Murgia 6.5, Ena 6.5 (15' st Tamburo 6.5), Rasello 6.5 (22' st Meduri 6.5), Echinoppe 6.5, Medelin 6.5, Garnone 6.5. All. Ientile 6.5. Dir. Lorenzi - Del Dò.

PRO EUREKA (4-3-3): Rua 6, Rapalino 6 (4' st Rebotti 6), Garetto 6 (4' st Bugnano 6), Cotroneo 6, Cena 6, Militello 6, Coda 6 (4' st Bruni 6), Tortorella 6, Paradiso 6, Gallo 6.5, Tine 6.5. A disp. Ariello. All. Davin 6. Dir. Brunetto.

GIRONE B

Il Chieri di Massimo Ricardo non va oltre lo 0-0 contro il Lucento. Il tecnico rossoblù Alessandro Pierro schiera la sua squadra con un 5-3-2 che imbriglia parzialmente i collinari, sempre in controllo del possesso ma poco cinici sotto porta: Castagna colpisce una traversa e un palo con il suo mancino, poi anche Fasone scheggia il montante su tiro-cross; nel finale Arfaoui viene espulso per fallo da ultimo uomo, il capitano collinare Guida si incarica della punizione dal limite ma la traversa si mette ancora una volta tra il Chieri e l'1-0. La squadra di Ricardo strappa comunque il pass per i quarti e lo stesso fa il Caselle: i rossoneri vanno sotto nel punteggio contro il Borgaro in virtù del gol-lampo di Campaniello, poi nella ripresa il rigore procurato e trasformato da Delli Carri ristabilisce la parità. Da segnalare il bel gesto di fair play nel finale, quando il portiere rossonero Chieco, infortunato, è stato aiutato a uscire dal terreno di gioco dal gialloblù Massafra.

LUCENTO-CHIERI 0-0

LUCENTO (5-3-2): La Terra 7, Della Corte 6, Delli Calici 6 (21' st Tusha 6.5), Sahim 6.5 (1' st Kharassane 6), Arfaoui 7, Ferla 7, Kolomiyets 6 (11' st Falzone 6), Gerace 6, Ikeh 6 (1' st Bertero 6), Almondo 6 (1' st Pardi 6), Toscano 6 (1' st Ferrario 6). All. Pierro 6.5. Dir. Ferla - Gerace.

CHIERI (3-5-2): Terrazzino 6, Mastrototaro 6.5 (20' st Sonarae 6), Castagna 7, Mancino 6.5, Valentini 6.5 (20' st Di Filippo 6), Rizzo 6.5, Cavuoto 6 (11' st Croce 6), Carbone 6 (11' st Fasone 7), Ferrante 6 (5' st Manfredi 6), Guida 6, Cristina 6 (5' st Birtolo 6). A disp. Delmonaco, Casamassima, Bellavita. All. Ricardo - Capuano 6. Dir. Lacava - Mastrototaro.

AMMONITI: 22' st Gerace (L).

ESPULSI: 26' st Arfaoui (L).

CASELLE-BORGARO 1-1

RETI (0-1, 1-1): 1' Campaniello (B), 14' st rig. Delli Carri (C).

CASELLE (4-4-2): Chieco 7 (27' st Marchioro sv), Riondino 6.5 (1' st Vergara L. 6.5), Nocilla 6.5, Vergara A. 6.5, Fileccia 6.5, Brachetti 6.5, Esposito 6.5, Portaluri sv (11' Silvestri 6.5), Lioce 6.5 (19' st Gheza 6.5), Barbieri 6.5 (22' st Guzzardo Stillo 6.5), Veglia 6.5 (1' st Delli Carri 7). A disp. Danza Cesare, Melis, Mingrone. All. Zullo 6.5. Dir. Salvi - Guzzardo.

BORGARO (4-3-3): Bovo 6.5, Perinetti 6.5, Tridico 6.5, Pizzicoli 6.5, Massafra 6.5, Fiorito 6.5, Greco 7 (8' st Di Girolamo 6.5), Alfinito 6.5, D'Alessandro 6.5 (6' st Rosato 6.5), Alfinito 6.5 (8' st Loriso 6.5), Campaniello 6.5 (6' st Bofalo 6.5). A disp. Reale, Cacucciolo, Cirulli, Agostinello. All. Tonus 6.5.

Lucento: da sinistra Ferla, Arfaoui e La Terra

GIRONE C

Prova di forza del Chisola, che sbatte contro la linea difensiva del Gassino ma apre una breccia a 1' dall'intervallo: Villano raccoglie una respinta corta della difesa e piazza un destro preciso su cui Garigliet Brachet nulla può. Nella ripresa la squadra di Luca Mezzano raddoppia con il mancino potente di un Sarkis in grande spolvero, mentre il tris lo cala l'ex Lucento Miraglia che sfrutta nel miglior modo possibile la cavalcata inarrestabile di Pauliuc, schierato come terzino sinistro. Al 18' arriva anche il 4-0 su sfortunata autorete di Bruno, autore comunque di una buona prestazione. Il Nichelino conserva il primato del raggruppamento in virtù del pareggio a reti bianche contro il Mirafiori.

GASSINO SR-CHISOLA 0-4

RETI: 25' Villano (C), 2' st Sarkis (C), 10' st Miraglia (C), 18' st aut. Bruno (G).

GASSINO SR (4-3-3): Garigliet Brachet 6.5 (1' st Colombo 6), Savio Alessandro 6, Mesiano M. 6, Bellio 6, Bruno 6.5, Nardi 6 (15' st Ferrua 6), Carella 6 (1' st Savio Niccolò 6), Castelli 6, Sado 6 (1' st Scippa 6), Marchioretto 6, Ilievski 66 (15' st Nichita 6). All. Gigliotti 6.

CHISOLA (4-3-3): Cecchetto 6.5, Matarazzo 6.5 (10' st Nirta 6), Gironda 7 (5' st Pauliuc 7), Villano 7.5 (9' st Castellaro 6), Petrea 6.5, Meriacre 6.5 (7' st Padalino 6), Giordano 6.5 (7' st Miraglia 6.5), Brun 6.5 (5' st Fantone 6), Pastiu 6.5, Sarkis 7.5 (9' st Vada 6), Amadio 6.5. A disp. Pedone, Simonetti. All. Mezzano 7. Dir. Nordio - Gironda.

AMMONITI: 19' st Castellaro (C).

N.HESPERIA-MIRAFIORI 0-0

N.HESPERIA (4-3-1-2): Vigliarolo 6.5, Bahadi 6.5 (4' st Comito 6.5), Pagliuca 6.5, De Gennaro 6.5 (6' st Scorzoni 6.5), Bianco 6.5 (7' st Marrese 6.5), Imbrogno 6.5, Dell'Aquila 6.5 (9' st Di Pasquale 6.5), Cerbone 6.5, Ukponmwan 6.5 (9' st Tullio 6.5), Noviello 6.5 (7' st Graffino 6.5), Linciano 6.5 (1' st La Monica 6.5). A disp. Cutrì. All. Bert - Scopacasa 6.5. Dir. Linciano - Comito.

MIRAFIORI (4-3-3): Battista 6.5, Giacovelli 6.5 (8' st Gatto 6.5), Dirvariu 6.5 (1' st Di Filippo 6.5), Gariglio 6.5 (15' st Boncristiano 6.5), Terracina 6.5, Cossetti 6.5, Tagliento 6.5, Piazzo 6.5, Costea 6.5, Santoro 6.5 (18' st Gramuglia 6.5), Tizzani 6.5 (11' st Ciullo Fabio 6.5). A disp. Redoglia. All. Straforini 6.5. Dir. Redoglia.

Chisola: da sinistra Sarkis, Pauliuc e Villano

GIRONE D

Un Lascaris straripante, una Cbs decisamente in giornata no. I bianconeri di Andrea Mirasola surclassano i rossoneri di Miles Renzi già dai primi minuti: dopo 2' un inarrestabile Italiano sfonda a sinistra e mette in mezzo per il taglio di De Luca, che da due passi fa 1-0. Passano 5' e De Luca pesca l'angolino giusto con un tiro-cross la cui traiettoria non lascia scampo a Formato, è 2-0; al 20' il Lascaris la chiude con Massaro, che insacca di testa su traversone col contagiri di un indemoniato Italiano. Ad inizio ripresa arriva subito il poker con lo splendido destro dalla distanza di Bisi, mentre nel finale il subentrato Kingidila mette la ciliegina sulla torta con un'incornata da distanza ravvicinata. Stesso risultato anche per il Vanchiglia, che batte il Bsr Grugliasco grazie alle reti di Pomella, Vitale (doppietta, di cui un gol su rigore), Schiavuzzi e Raoof.

CBS-LASCARIS 0-5

RETI: 2' De Luca (L), 7' De Luca (L), 20' Massaro (L), 2' st Bisi (L), 17' st Kingidila (L).

CBS (4-3-1-2): Formato 6, Arcadi 5.5, Buda 5.5 (4' st Barna 5.5), Stiari 6, Macrì 6, De Luca 6, Fucini 6, Urlovas 5.5 (8' st Pettè 5.5), Achino 5.5 (8' st Argento 5.5), Celano 5.5 (8' st Pia 5.5), La Sana 5.5. A disp. Tagliarini, Osman Farag, Caprara, Pappalardo. All. Renzi - Barberis A. 5.5. Dir. Riva - De Luca.

LASCARIS (4-2-3-1): Allegretti 6.5, Friso 6.5, Algarotti 6.5, Mammolenti 6.5 (8' st Adamo 6.5), Mingarelli 6.5 (4' st Caputo 6.5), Naso 6.5, De Luca 7.5 (4' st Favilla 6.5), Bisi 7 (8' st Kingidila 7), Massaro 7 (8' st Edwin Obase 6.5), Peinetti 6.5 (8' st Abela 6.5), Italiano 8 (4' st Rotolo 6.5). A disp. Castaldi, Malavasi. All. Mirasola - Lampignano 7. Dir. Adamo.

BSR GRUGLIASCO-VANCHIGLIA 0-5

RETI: 3' Pomella (V), 15' Vitale (V), 23' rig. Vitale (V), 21' st Schiavuzzi (V), 26' st Raoof (V).

BSR GRUGLIASCO (3-5-2): Cadili 6 (1' st Passantino 6), Festa 6 (7' st Cammaroto 6), Arva 6 (1' st Polizzi 6), Conti Riccardo 6 (1' st Malih 6), Lovano 6, Dello Monaco 6, Di Lorenzo 6, Scelfo 6 (10' st Ginosa 6), Marroni 6 (1' st Di Francesco 6), Cencig 6, Mirra 6 (1' st Viro 6). A disp. Manghi, Di Ciccio. All. Nudo 6. Dir. Cadili - Dello Monaco.

VANCHIGLIA (4-3-3): Valente 6.5, Pittuelli 6.5 (10' st Aram 6.5), Mulas 6.5, Salamanca 6.5 (17' st Lanzafame 6.5), Pomella 7 (3' st Marasco 6.5), Cavallero 6.5 (20' st Raoof 7), Romano 6.5, Schiavuzzi 7, Vitale 7.5 (3' st Kacari Enea 6.5), Burnescu 6.5, Incarbone 6.5 (3' st Novara 6.5). A disp. De Chirico, De Robertis, Nissen. All. Romeo 7. Dir. De Robertis - Mulas.