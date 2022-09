La doppietta del bomber da 61 gol fa tremare i campioni provinciali

In campo i migliori attaccanti della passata stagione, lo spettacolo non è mancato nel posticipo del lunedì sul sintetico di via Sibilla Aleramo. I campioni in carica di Torino vincono soffrendo fino all'ultimo minuto, di fronte a un Dorina indemoniato che in superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo ha messo sotto quel Mercadante che ha dettato legge nell'ultimo campionato vincendo 16 partite su 17 segnando 172 reti, andando anche a conquistare il titolo di delegazione nel triangolare con Sisport e Beiborg. Il Dorina si conferma splendida realtà, una tra le migliori formazioni 2006 dei Provinciali.

I padroni di casa allenati da Enrico Fuggetta avevano tre assenze pesantissime: squalificato il portiere, l'unico in rosa, Alessio Giglio, tra i pali c'era il centrocampista Zeno Cocilovo, mancavano anche due pedine importantissime come Camilo Sanchez e Elia Piotto. Il Dorina però ha risposto colpo su colpo alle offensive del Mercadante, anzi il tecnico granata Giovanni Abate ammette che «fossimo andati sul 3-0 per loro nei primi 15-20 minuti non ci sarebbe stato nulla da dire, tra tutte le squadre che abbiamo affrontato nello scorso campionato non ne ricordo una che fosse forte come questo Dorina: gamba, velocità, tecnica, andavano a mille, ho fatto i miei complimenti al loro allenatore».

Il Mercadante ha colpito tre volte nel primo tempo con i gemelli Asane e Ouseynou Sow, attaccanti implacabili della squadra di Abate, e con Adam El Baoudi (in panchina Aiman El Baoudi perché infortunato), il Dorina ha risposto due volte con il bomber di casa Gabriele Rinaldi che nella passata stagione era andato a segno 61 volte in un campionato giocato sotto leva dai ragazzi terribili di Enrico Fuggetta. Espulso il centrocampista Diego Lattaruolo per rosso diretto («sinceramente poteva starci il giallo» puntualizza Abate), il Dorina ha sfiorato il pareggio in più di un'occasione, colpendo un palo con il numero 10 Pietro Milone e una traversa con Matteo Fabbri.

Vince 3-2 il Mercadante nella sfida del Girone C di Torino tra due squadre che saranno senza dubbio tra le grandi protagoniste di questo campionato provinciale.

IL TABELLINO

DORINA-MERCADANTE 2-3

RETI (0-1, 1-1, 1-3, 2-3): 10' Sow Asane (M), 18' Rinaldi (D), 25' El Baoudi Adam (M), 35' Sow Ouseynou (M), 42' Rinaldi (D).

DORINA (4-5-1): Cocilovo 7, Poggi 6.5, Gallè 6.5, La Piana 6.5, Gamboa 6.5, Pinto 6.5, Fabbri 6.5, Carè 6.5, Collino 6.5, Milone 7.5, Rinaldi 8. A disp. Stuccilli, Sabia, La Greca, Caccavallo. All. Fuggetta 7. Dir. Carè - Giglio.

MERCADANTE (4-2-3-1): Scalia 6.5, Vurchio 6.5 (10' st Garofalo R. 6.5), Greco 6.5, Cibelli 6.5 (1' st Joine 6.5), Governale 6.5, Vessichelli 7, Lattaruolo 6, Espinoza Vargas 6.5, Sow Ouseynou 7, El Baoudi Adam 7 (13' st Paul Daniel 6.5), Sow Asane 7. A disp. Di Maria, Ndiaye, El Baoudi Aiman. All. Abate 7. Dir. Greco - Governale.

ARBITRO: Alessandro Spongano di Torino 6.

ESPULSO: 12' st Lattaruolo (M).