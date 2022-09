Spettacolare 4-3, doppietta di capitan Crivello, magia cuneese di Vale Cozzo

Vince 4-3 all'esordio sulla panchina della Femminile Juventus il nuovo tecnico Massimo Russo, battendo la tostissima Freedom. Doppietta in sei minuti del capitano Martina Crivello, gol di Viola Dolza Cogni e rigore di Giulia Rizzolo per le ragazze di casa, le cuneesi in partita fino alla fine con le reti di Anna Chiara Caselli, Annachiara Beltramo e l'eurogol di Valentina Cozzo, che la piazza nel sette. La fotogallery di Girolamo Cassarà.