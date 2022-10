Aymen Chaouay sei tu il vip dell'Autovip

Nel calcio vince chi fa più gol degli avversari. L'Autovip San Mauro gioisce e fa festa grazie alla bella vittoria ottenuta contro il Santena con il risultato di 6-1. Tutti d'accordo, però, sul fatto che il punteggio sia un po' troppo severo per i ragazzi di Vittorio Fraietta, non tanto per i sei gol subiti quanto per l'unico segnato. I ragazzi di Michele Barberi, infatti, oltre che a essere bravi sono stati anche fortunati perché il Santena ha sbagliato davvero l'incredibile. La partita è stata più equilibrata di quanto non dica il risultato, la differenza si è vista soprattutto nel...

