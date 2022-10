Goleada al Napoli nella finalina, nerazzurre sul podio dietro a Roma e Juve

È andata in scena nel weekend dell'8 e 9 ottobre la Final Four del Torneo Pre Season Under 17, competizione che ha messo di fronte le squadre giunte nello scorso giugno sino alle finali Scudetto. La crema, insomma, del settore giovanile femminile Nazionale. Dopo aver superato assieme alle bianconere Milan e Atalanta nel girone eliminatorio, l'Inter di Stefano Torriani ha affrontato sabato a Crespellano, nel bolognese, la semifinale contro la Roma. Contro diverse giocatrici già affrontate dalle nerazzurre proprio la scorsa estate a Cesena (allora l'Inter subì una netta sconfitta), la squadra non riesce a superare l'ostacolo. 3-2 il risultato finale in favore delle giallorosse nonostante la doppietta della solita straordinaria Benedetta Santoro. In parallelo, la Juventus di Scrofani si aggiudicava l'altro incontro per 4-2 sul Napoli, grazie alle reti di Corda, Tosello, Dalla Gasperina e Santarella.

Si arriva così alle finalissime di domenica 9, e l'Inter sprigiona sul campo tutta la rabbia per non essere riuscita, di un soffio, ad arrivare in fondo. Contro il Napoli (finalista scudetto con l'Under 15) il risultato dell'incontro è di ben 8-0. I gol sono di Di Cataldo, Venturini, Truncali, Tagliabue e Viviani due volte, Caltanissetta. Nella finale per il primo e secondo posto trionfa invece la Roma sulla Juventus ma soltanto ai calci di rigore dopo che il risultato si era protratto sul 3-3 fino al termine dei supplementari.

Il prossimo weekend sarà invece la volta delle Under 15, questa volta nel senese, a Chiusi. Identici gli abbinamenti. Juve-Napoli e Roma-Inter le semifinali con Milan e Atalanta impegnate contro Sassuolo e Lazio per le posizioni di rincalzo. A Matteo Zago, quindi il difficile compito di fare meglio delle Under 17, provando anche a "vendicare" il pesante 5-1 inflitto dalla Juve a Sesto nel girone eliminatorio.