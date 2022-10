Magia di Hascu, il Pecetto si aggiudica la battaglia

Più che una partita di calcio è stata una vera e propria battaglia! In mezzo al campo e sotto la pioggia; novanta minuti non stop e senza esclusione di colpi, con qualche schermaglia e provocazione di troppo nel mezzo. Protagoniste assolute della contesa le difese, entrambe capaci di respingere le varie offensive rivali mantenendo inviolate le rispettive porte. A spuntarla, infine, sono i padroni di casa del Pecetto che si aggiudicano il match per 1-0. Il gruppo allenato da Raimondo Graci ha la meglio grazie alla rete confezionata da Matteo Hascu a metà ripresa. Una sconfitta che non deve abbattere per il...

