Campese e Aldisi, gli uomini del derby

Il secondo derby di Collegno del campionato lo vince l’Olympic che batte 1-3 la Pro Collegno restando a punteggio pieno con tre vittorie su tre. Molto bravi i ragazzi di Alessandro Cucinotto che la spuntano in una partita equilibrata e complicata grazie alla doppietta di Christian Campese e al gol di Ivan Aldisi. Partenza difficile per i ragazzi di Claudio De Chirico che, dopo la sconfitta nel primo turno contro il Paradiso, perdono anche contro l’Olympic, mostrando però dei segni di miglioramento. Un calendario sicuramente non facile per la fresca Pro Collegno che, dopo i due derby alla prima e...

