Addorisio, Surra e Sardo, Tridente Perfetto

Il Carmagnola è tornato, dopo la brutta sconfitta contro il Roletto della scorsa giornata, i ragazzi di Mattia Abate Daga scendono in campo con il giusto atteggiamento e portano a casa una vittoria importante contro il Vianney per 0-3. I ragazzi di Jacopo Della Malva meritavano qualcosa in più in fase offensiva, diversi i gol sbagliati e tanti i complimenti al portiere 2007 del Carmagnola Matteo Bottala. L’ultimo gol della partita al 14’ st fa da spartiacque: 0-3 per il Carmagnola e Vianney che resta con un uomo in meno dieci minuti più tardi. Qualche polemica da parte dei padroni di casa per un fallo avvenuto in area prima di questa rete di Matteo Sardo. Prima dell’espulsione la partita risulta abbastanza equilibrata, entrambe le squadre hanno le proprie occasioni per fare gol, l’unica differenza è che il Carmagnola riesce a bucare la rete chiudendo il primo tempo in vantaggio per 0-2. Splendido l’ingresso in campo del Vianney ad inizio secondo tempo, il Carmagnola fatica ad uscire dalla propria metà campo, i ragazzi di Jacopo Della Malva arrivano prima sul pallone e impediscono agli avversari di ripartire. Il Carmagnola nel complesso dimostra di meritare la vittoria, anche i ragazzi di Abate Daga hanno le loro occasioni sia nel primo tempo sia nel secondo e soprattutto è ottima la resistenza difensiva ad inizio secondo tempo sul massimo sforzo del Vianney. Bisogna saper soffrire in una partita e il Carmagnola lo ha fatto difendendosi da grande squadra, non si può avere sempre il possesso della palla. Un pensiero di buona guarigione al capitano del Vianney Randolph Ikebe, uscito dal campo per infortunio nel primo tempo e poi diretto in ospedale.

Buona partenza di entrambe le squadre nel primo tempo pericolose fin dai primi minuti. Il Vianney si affaccia due volte in avanti con Cristian Stifanelli al 5’ e al 12’, in entrambi i casi Bottala manda in angolo. Brividi per i padroni di casa al 6’ quando Sardo dribbla Valerio Cocozza in area, termina fuori la sua conclusione. La partita si sblocca al 15’ quando Umberto Addorisio si inserisce bene alle spalle della difesa e batte Cocozza in uscita, ottima la verticalizzazione di Safouh Nizar. Al 26’ l’infortunio del capitano Ikebe forse lascia un po’ scossi i compagni perché pochi minuti più tardi, 30’, il Carmagnola raddoppia con Stefano Surra, anche lui imbucato in verticale, non interviene al meglio Simone Esposito. Super parata di Bottala al 43’ sulla bella punizione di Andrea Aducato, entrato dalla panchina al posto di Ikebe.

Massimo sforzo del Vianney al rientro dall’intervallo, le occasioni più pericolose capitano sui piedi di Kharim Diop, poco preciso in entrambe le occasioni. Il Carmagnola è cinico e segna il gol del 3-0 con Matteo Sardo al 14’ st, ottima la sua girata in area con tanto di piegamenti sulle braccia davanti ai propri tifosi in tribuna per esultare. Richiesto un fallo in area, che ci poteva stare, da parte del Vianney prima del tiro di Sardo. I ragazzi di Della Malva continuano a lottare e sfiorano il gol al 18’ st con Emilio Daniele Buccino, alto di un soffio, e al 20’ st con Aducato, di poco a lato il suo tiro a giro. Aducato protagonista in negativo pochi minuti più tardi, 24’ st, quando viene espulso.