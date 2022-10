Daniele Alfinito regala tre punti al Borgaro, che vittoria

Un grande Gassino non basta a fermare il Borgaro, i ragazzi di Maurizio Tonus vincono per 1-0 una partita complicata, forse la più sofferta della stagione fino a questo momento, grazie al gol di Daniele Alfinito. Il Borgaro gioca, il Gassino si difende e prova a ripartire e lo fa anche bene perché per tre volte impensierisce il portiere Alessio Reale. I ragazzi di Tonus sbagliano qualche occasione davanti, poche volte commettono errori in difesa o nella gestione della palla. A livello di gioco non è stata una gran partita, ma per quanto riguarda la tensione per il risultato è stata avvincente fino all’ultimo secondo. Buona nel complesso anche la direzione di gara dell’arbitro Antonio Davide Vetrò della sezione di Collegno, nonostante un paio di errori come il mancato fischio per un possibile rigore in favore del Borgaro nel primo tempo.

Equilibrio. Il Borgaro comincia forte e dopo 4’ si fa subito vedere con il tiro da fuori di Fabio Rosato, parata incerta di Alessandro Garigliet Brachet. Al 15’ Gabriel Simon rischia di causare un calcio di rigore con un rischioso intervento su Leonardo Alfinito in area di rigore. Più palese il presunto fallo in area di Garigliet Brachet al 19’ su Daniele Alfinito che, in precedenza, aveva saltato Dario Bellio. Grande azione sulla sinistra di Fabio Rosato al 21’ quando salta in modo netto Davide Di Marco e fa partire un bel cross in area, bravissimo Garigliet Brachet a deviare la traiettoria. Lampo del Gassino al 31’ con il tiro dai 35-40 metri di Lorenzo Sado, Reale leggermente fuori dalla porta, la palla scende e colpisce in pieno la traversa. Sarebbe stato un gol epico. Da questo episodio il Gassino prende coraggio e cala il rendimento del Borgaro. Punizione per gli ospiti al 42’ battuta da Federico Scippa, grande intervento di Reale che manda la palla in angolo togliendola dal possibile intervento di Lorenzo Sado.

Colpo del campione. I padroni di casa rientrano bene in campo dall’intervallo e dopo 2’ spaventano il Gassino con il tiro, in area, di Alessandro Greco a cui si oppone bene Garigliet Brachet. Bellissima azione di squadra del Borgaro al 4’ st che culmina con Greco che serve Daniele Alfinito nello spazio fra Matteo Mesiano e Bellio, tiro secco rasoterra dal centrodestra sul primo palo, bellissima conclusione che vale il gol vittoria. Tutto nasce da un rinvio centrale di Garigliet Brachet su Simon che sbaglia la giocata permettendo il recupero degli avversari sulla trequarti offensiva. Al 10’ st il Gassino si fa vedere in avanti con Sado che in area sulla sinistra calcia fortissimo a incrociare, termina fuori la sua conclusione. Nei minuti successivi il Borgaro ci prova con tre tiri da fuori, tutti fuori dalla porta. Gran tiro al 40’ st del subentrato Andrea Bofalo che, da fuori area, la piazza sotto il sette, miracolo di Garigliet Brachet che la manda in angolo. Brivido finale per il Borgaro e grande occasione sprecata per il Gassino con Lorenzo Castelli che si inserisce molto bene in un buco difensivo lasciato dal Borgaro, sulla mezzaluna dell’area rigore il capitano del Gassino manda fuori davanti a Reale bravo a coprire la porta in uscita.

IL TABELLINO

BORGARO-GASSINO SR 1-0

RETI: 4' st Alfinito (B).

BORGARO (4-3-3): Reale 7, Perinetti 7 (36' st Pizzicoli sv), Fragale 6.5 (18' st Campaniello 6.5), Di Girolamo 7, Massafra 7, Fiorito 7, Greco 7.5, Alfinito 8, Boggione 7.5 (31' st D'Alessandro sv), Alfinito 8, Rosato 7 (8' st Bofalo 7). A disp. Bovo, Agostinello, Terminello, Cirulli. All. Tonus 7. Dir. Tridico - Reale.

GASSINO SR (4-2-3-1): Garigliet Brachet 7.5, Di Marco 7 (31' st Nardi sv), Mesiano M. 6.5, Bellio 6.5, Bruno 7, Simon 6.5, Cialdella 7 (19' st Savio Alessandro 6.5), Castelli 6.5, Sado 7.5, Marchioretto 7 (41' st Ilievski sv), Scippa 6.5. A disp. Gallone, Savio Niccolò, Ferrua, Nichita, Carella. All. Gigliotti - Porta 6.5. Dir. Castelli - Bruno.

ARBITRO: Antonio Davide Vetrò di Collegno 6.5 Buona direzione di gara nel complesso, nonostante qualche errore.

LE PAGELLE

BORGARO

Reale 7 Concentrato per tutta la partita, bravissimo nelle uscite per anticipare gli attaccanti lanciati a rete, copre bene lo specchio della porta.

Perinetti 7 Grandissima partita sull'esterno sia in fase difensiva sia in fase di spinta e di supporto per la manovra. ( 36' st Pizzicoli sv)

Fragale 6.5 Buon primo tempo, nel secondo cala un po' di prestazione.

18' st Campaniello 6.5 Trova qualche spunto in dribbling sulla sinistra.

Di Girolamo 7 Bravo davanti alla difesa, arriva su quasi tutti i palloni, filtro difensivo.

Massafra 7 Ben posizionato, anticipa spesso sullo scatto Sado mettendosi in una posizione vantaggiosa.

Fiorito 7 Anche lui si comporta bene in fase difensiva, poche sbavature.

Greco 7.5 Ottima partita a centrocampo, qualità e quantità unite.

Alfinito Leonardo 8 Uno dei migliori in campo, dai la palla a lui e la metti in cassaforte, ottimizza al meglio ogni pallone che gli arriva, giova benissimo anche in fase difensiva.

Boggione 7.5 Davanti tiene botta con i difensori avversari, controlla palla e la gira per i compagni, fa salire la squadra, fortissimo. ( 31' st D'Alessandro sv)

Alfinito Daniele 8 Si sprecano le parole per lui, ottimi gli scambi con i compagni, il suo dribbling gli permette di saltare con faiclità i difensori e non perdere palla, lui decide la partita, lui decide i tre punti.

Rosato 7 Grande primo tempo, crea un paio di azioni pericolose che mettono in seria difficoltà la difesa.

8' st Bofalo 7 Grande ingresso in campo, ottime le giocate con la palla, bravo nel recupero, solo un grande intervento del portiere gli nega il gol.

All. Tonus 7 Gran prestazione dei suoi, corrono un paio di rischi, ma vincono meritatamente.

Dir: Tridico - Reale.

GASSINO