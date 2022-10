Aymen Chaouay tocca la doppia cifra, questo Rinaldi è da record

Tanti gol e diversi risultati importanti nel precedente turno dei campionati provinciali di Under 17 a Torino, su tutti spicca il derby di Collegno nel Girone B del comitato di Torino fra Paradiso e Olympic vinto dai ragazzi di Christian Lion per 3-2. Avanti i padroni di casa con Samuele Braconcini al 25', l'Olympic pareggia con Ibrahima Thiam tre minuti più tardi. Il primo tempo finisce 2-1 per il Paradiso grazie al rigore trasformato da Christian Gavioli al 44'. Negli ultimi cinque minuti del secondo tempo la partita si infiamma e succede di tutto. Ivan Aldisi fa 2-2 al 40' st e pochi minuti più tardi vengono espulsi Jacopo Gonzales (Paradiso) e i due marcatori dell'Olympic, Ivan Aldisi e Ibrahima Thiam. In 10 contro 9, il Paradiso vince allo scadere grazie alla rete di Gioele Cordua.

Nel Girone A il Borgaro vince di misura contro il Gassino per 1-0 grazie al gol di Daniele Alfinito, gli ospiti sfiorano il pareggio all'ultimo minuto con il capitano Lorenzo Castelli.

Gran stato di forma per Aymen Chaouay autore di una fantastica tripletta nella vittoria per 8-0 del suo Autovip San Mauro contro il Barracuda, sua ex squadra, nel Girone C di Torino. Una grande prestazione che gli ha permesso di raggiungere la doppia cifra in campionato dopo 5 giornate di campionato, ora sono dieci i gol totali per lui e si ritrova al secondo posto dietro Gabriele Rinaldi (Dorina) con 16 gol. Nello stesso girone il Barcanova vince la sua prima partita del campionato contro il Santena per 5-4. Nel Girone A Alessio Romano e Mattia Franco regalano il primo punto a Torrazza e Ivrea Banchette che fanno 1-1.

Nel prossimo turno richiama l'attenzione il big match del Girone A di Torino fra il Settimo, terzo con 9 punti, e il Caselle, secondo con 13 punti. Nel Girone B si affrontano Pianezza e Olympic Collegno. I ragazzi di Alex Birtolo cercano la quinta vittoria consecutiva (dopo il turno di riposo della scorsa settimana), mentre quelli di Alessandro Cucinotto sono in cerca di riscatto dopo la sconfitta nel derby.