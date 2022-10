Dolcetto Mattia Nocilla, scherzetto Francesco Esposito

Il Caselle stacca il terzo posto e resta in scia del Borgaro grazie alla vittoria, in trasferta, contro il Settimo per 0-3. Un'ottima partita del Caselle, preparata bene, agevolata anche da una strepitosa partenza che ha permesso ai ragazzi di Christian Zullo di portarsi in vantaggio dopo 3' con Mattia Nocilla. Il Settimo fatica nel primo tempo a giocare il pallone e a portarsi in zone pericolose per tentare il gol. Storia diversa nel secondo tempo quando il Caselle, forte di due gol di vantaggio, cambia la strategia della partita coprendosi in fase difensiva e puntando a colpire gli avversari...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?