Big match a Collegno, arrivano le migliori

Fra le varie partite dell'ultimo turno di Under 17 spicca il derby fra Vianney e Mirafiori nel comitato di Pinerolo, non solo per il fatto che fosse un derby, ma soprattutto perché il Vianney è tornato a casa. Da almeno due anni tutto il Vianney, dal settore giovanile in sù, non giocava le partite di casa nel proprio stadio. All'esordio nel ritrovato stadio i ragazzi di Jacopo Della Malva regalano la gioia più grande ai propri tifosi battendo 2-0 il Mirafiori grazie alla doppietta nel secondo tempo di Manuel Lambiase.

Nel Girone A di Torino il Caselle vince in trasferta per 0-3 sul Settimo restando a -2 dal Borgaro capolista e staccando la terza posizione.

Sembra delinearsi una gara a due per il primo posto del Girone A fra Caselle (16 punti) e Borgaro (18 punti), le due squadre si affronteranno alla decima giornata. Il terzo posto è occupato dal Gassino (10 Punti) vincente per 0-3 lo scorso fine settimana contro la Mappanese, a seguire il Settimo e la Nuova Lanzese con 9 punti.

Nel Girone B di Torino la Virtus Calcio domina la classifica con 18 punti e una partita in più rispetto al Venaria e al Pianezza, entrambe ancora a punteggio pieno. Le prime tre in classifica, nella prossima giornata, andranno tutte a giocare a Collegno. La Virtus affronterà la Pro Collegno, il Venaria giocherà contro l'Olympic e il Pianezza farà visita al Paradiso per il big match della settima giornata.