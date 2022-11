Quattro doppiette e sesta vittoria consecutiva a suon di gol

Viaggia a mille all'ora e aggancia il primo posto in classifica grazie alla sesta vittoria consecutiva in campionato, il Dorina di Enrico Fuggetta gioca una partita perfetta e batte 9-1 in rimonta l'Autovip San Mauro, l'attaccante biancoverde Gabriele Rinaldi sfonda il muro dei 100 gol nel settore giovanile, marcature doppie anche per il Pistolero Giulio Pinto, per Tommaso Carè e per Paolo Maestri subentrato dalla panchina, c'è gloria anche per il centrale Camilo Sanchez. Il gol con cui l'Autovip era passato in vantaggio lo segna il bomber biancorosso Aymen Chaouay. La fotogallery di Girolamo Cassarà....

