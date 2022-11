In quattro al comando, salutate le capoliste

Una, due, tre...quattro! Cosa? Capoliste ovviamente. Già, perché, alla vigilia dell'ottava giornata la corsa per sul primo posto nella categoria Under 17 di Asti non è mai stata così serrata. Lenci Poirino, Pecetto, Sca Asti e Academy Canale viaggiano infatti ad un ritmo elevatissimo e non sembrano intenzionate a rallentare. Certo, la strada che porta al concludersi del campionato è ancora lunga, difficile aspettarsi che una simile situazione di stallo possa protrarsi a lungo ma, visto quanto dimostrato da ciascuna delle quattro pretendenti, non ci sarebbe nemmeno da stupirsi del contrario.

Andiamo con ordine però: il Lenci è al momento (assieme al San Giacomo Chieri) la squadra con il miglior attacco della categoria. Sono ventotto le reti realizzate fino a questo momento dalla squadra allenata da Antonino Lopreiato in appena sei giornate. C'è di più: ogni volta che sono riusciti a trovare la via della porta i rossoverdi hanno sempre vinto, e infatti la loro unica sconfitta è arrivata nel corso della terza gara di campionato con la sconfitta per 1-0 in trasferta contro il Pecetto. Anche la difesa però non scherza, sono infatti solamente sei i gol subiti dal Lenci in queste prime giornate di campionato. Una statistica importante, ma non certo la migliore. Le prossime due squadre infatti sono riuscite a fare addirittura meglio, almeno per quanto riguarda le reti subite.

Il titolo di miglior difesa se lo contendono infatti rispettivamente il già citato Pecetto di Raimondo Graci e la Sca Asti allenata da Gianluca Assandri, tutte e due a quota cinque reti subite in questo avvio di stagione. I neroverdi in particolare detengono anche il primato per il maggior numero di clean sheet (con tre) e il secondo miglior attacco del campionato con ventisette reti realizzate. Discorso leggermente diverso invece per i bianconeri che, pur vantando un reparto difensivo formidabile sembrano avere una marcia in meno rispetto alle dirette concorrenti per quanto riguarda la fase realizzata. Sono infatti solo diciassette le reti messe a segno dalla Sca dopo sei giornate, ben dieci in meno di quelle realizzate dai neroverdi. Perché tutte queste comparazioni tra le due squadre? Semplice, perché...oltre che dalle reti, queste due società risultano unite anche da un'altra importante statistica. Quale? Entrambe sono uscite sconfitte dallo scontro diretto con l'ultimo anello del quartetto di testa, ovvero l'Academy Canale.

E sui rossoblù è necessario aprire un capitolo a parte. La squadra allenata da Marco Costa infatti, almeno inizialmente, pur potendo vantare una rosa importante e un ottimo attacco, sembrava poter essere meno competitiva rispetto alle altre big ma, partita dopo partita è riuscita a sovvertire ogni pronostico conquistandosi a pieno titolo un posto al tavolo delle capoliste. Certo, la gara in più disputata (le altre tre società hanno tutte già affrontato il turno di riposo e hanno dunque all'attivo una gara in meno) così come le tredici reti subite ma, la grinta e lo spirito sono quelle giuste così come il reparto offensivo che, con ventisei reti realizzate risulta essere il terzo più prolifico del girone.

Per concludere, è doveroso spendere due parole anche per Area Calcio (venticinque reti realizzate e sole otto subite) e San Giacomo Chieri (ventotto reti realizzate e dieci subite) inseguono rispettivamente a tredici e dieci punti in classifica meritando quindi un occhio di riguardo da qui alla fine del campionato. E mi raccomando, fate attenzione al Duomo Chieri (tredici gol fatti e soli undici subiti), subito sotto a quota nove punti in classifica e capace di mettere in difficoltà chiunque! Insomma, la fine del campionato è ancora lontana ma noi siamo già pronti a vederne delle belle.