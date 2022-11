Invasione di campo nel big match, scatta la caccia al pollo

Sì è tutto vero, un pollo ha fatto invasione di campo

Spesso avete visto invasori entrare nel rettangolo di gioco per farsi una foto con i propri idoli (specialmente quando giocano Messi e Cristiano Ronaldo) o semplicemente per farsi pubblicità, avete anche visto cani e gatti, ma sicuramente non avete mai visto un pollo su un campo da calcio. Nella partita di Copa America fra Cile e Uruguay del 2019, in realtà un ibrido fra gallina e uomo aveva fatto invasione, ma qui stiamo parlando di un pollo vero e proprio.

Un'altra invasione particolare è quella del paracadutista che, dal cielo, aveva fatto irruzione durante Sassuolo-Inter all'8ª giornata della stagione 2019/2020. Sempre nel 2019 c'è stata quella che, probabilmente, è l'invasione più famosa del mondo: quella della ragazza nella finale di Champions League fra Tottenham e Liverpool. Nessuna di queste però è unica come l'invasione del nostro pollo.

GALLINE IN FUGA

Durante il big match fra Collegno Paradiso e Pianezza di Under 17 un simpatico pollo si è reso protagonista entrando in campo, una cosa piuttosto singolare. Da dove è entrato il pollo e come ha fatto? Il nostro amico è, probabilmente, entrato dalla recinzione alle spalle della porta che si trova dal lato opposto all'ingresso del campo.

Durante il secondo tempo il pollo è entrato nel rettangolo di gioco dove c'è la bandierina del calcio d'angolo dal lato opposto alla tribuna. Nessuno in campo si è accorto di lui, solo i tifosi sugli spalti. All'inizio ha occupato la zona intorno a quella bandierina, poi ha deciso di dare spettacolo.

Verso la metà secondo tempo un ragazzo del Paradiso rimane a terra, dopo un fallo, vicino alla rimessa laterale dal lato della tribuna e l'arbitro insieme ad altri giocatori si dirigono verso di lui. Il pollo che non ha un cervello da gallina ne approfitta per zampettare verso la metà campo e attraversare il terreno di gioco indisturbato. Gioele Cordua, centrocampista del Paradiso, prova a catturarlo intorno alla metà campo, il pollo però fa il galletto e sfugge a tutta velocità sulla fascia. Alla fine riesce ad interrompere i sogni di gloria del pollo e lo passa al dirigente del Pianezza Fabio Abrate, dopo averlo alzato come la coppa della Champions League, lo riporta nel luogo da cui è venuto.

IL VIDEO DEL POLLO