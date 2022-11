Otto gol dei bianconeri, adesso capolista solitaria

Sesta vittoria consecutiva e per la prima volta in questa stagione primo posto solitario per la Sisport che, dopo aver perso all'esordio la gara interna con il Giaveno Coazze, non conosce altro risultato che la vittoria. I bianconeri "ringraziano" il San Giorgio che ha fermato sul 2-2 il Carmagnola, agganciato in seconda posizione proprio dal Giaveno Coazze.

Con il San Secondo la squadra di Fabrizio Tiengo va in rete 3 volte con Mattia Andaloro, 2 con Andrei Lungu e Federico Di Todaro e una con il subentrato Omar El Naggar. La fotogallery di Girolamo Cassarà relativa al primo tempo.