Lupis come un fulmine, Luongo scatena il boato

Il Pianezza fa il botto e sbanca Venaria, i rossoblù danno tutto e vincono in rimonta per 1-2. Un'altra partita giocata in 10, la seconda di fila, ma questa volta il Pianezza si riscatta alla grandissima con una prova d'orgoglio che fa emozionare. Con varie assenze importanti, in 10 contro 11, i ragazzi di Alex Birtolo mettono grinta, cuore, coraggio e soprattutto la voglia di lottare, di non mollare e di vincere contro ogni tipo di difficoltà. L'espulsione di Simone Ongari al 18' ha paradossalmente favorito il Pianezza stesso e messo in grossa difficoltà il Venaria. A fine partita in...

