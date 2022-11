Storace, Politaiko e Brianni fanno volare l'Arquatese: tre punti fondamentali

Un'Arquatese cinica rifila tre reti all'Atletico Acqui e sale al terzo posto in classifica. É stato un match dominato dai padroni di casa, i quali però sono stati molto imprecisi in fase offensiva, mentre gli ospiti al contrario, hanno sfruttato tutte le occasioni da gol portando a casa tre punti importantissimi, considerando anche le molte assenze a centrocampo degli uomini di Emiliano Repetto. Per i termali hanno anche pesato le due espulsioni di David Angelovski e Ruben Dicuzzo, ma soprattutto il rigore fallito da Simone Farinasso nei minuti finali di partita, che avrebbe regalato all'Atletico Acqui un punto importante oltre che...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?