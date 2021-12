OSL Garbagnate-Marnate Gorla: continua la maledizione dei rigori per Bonomo, ma i padroni di casa riescono a pareggiare con Eid dopo il vantaggio di Frascoli

Dopo una partita dai due volti, il risultato di OSL Garbagnate-Marnate Gorla si fissa sul pareggio: 1-1 grazie alle reti di Frascoli per gli ospiti nel primo tempo e di Eid per il pareggio dei padroni di casa a inizio ripresa. Un risultato che, nonostante una prima frazione di apparente crisi, sta stretto all’OSL, che nel secondo tempo ha controllato l’andamento del match ed ha schiacciato per praticamente quaranta minuti la squadra ospite. Squadra ospite che non ha saputo mantenere una costanza di rendimento nell’arco della gara intera: dopo un primo tempo molto buono, caratterizzato da ordine e precisione, al...

