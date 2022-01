Uggiatese sulle ali di Braga e Bruga: i due esterni la decidono col Nerviano

Il recupero della terza giornata tra Nerviano-Uggiatese regala un 1-3 finale. Scontro caldo e importante per entrambe le squadre, che distavano l’una dall’altra soltanto di 2 punti. Ad aprire lo scontro sono proprio gli ospiti, che trovano al 35' la prima rete grazie alla zampata di Braga. È il campanello d'allarme per il Nerviano, che si assesta e dopo cinque minuti pareggia i conti con il pallonetto di Bianchi. Dopo la ripresa gli ospiti emergono maggiormente, complici anche alcuni errori della difesa di casa, e portano meritatamente a casa la posta

Pari e patta. I primi minuti sono un pressing unico dell’Uggiatese, che fa faticare non poco il Nerviano. Ma i padroni di casa riescono ad uscirne alla perfezione, trainati sicuramente dalla velocità lungo la fascia destra di Nicola, che dopo 5’ mette in area un bel filtrante su cui nessuno riesce ad arrivare. Entrambe le squadre dimostrano in campo un po' troppa fretta, sprecando per imprecisione palloni interessanti. Da un lato, gli ospiti sfoggiano un 4-3-3 con Bernasconi centrale in avanti, affiancato dai compagni di reparto Bruga e Braga. Tra i due, i primi palloni passano quasi sempre dai piedi del numero 11, ma il giocatore è inizialmente troppo prevedibile nella gestione. Il Nerviano risponde con un 4-3-1-2 fatto di un gioco più veloce grazie all’inventiva e velocità di Nicola sulla fascia destra, spina nel fianco per gli ospiti. Scoccata la mezz’ora arriva a ciel sereno la prima grande occasione del match per gli ospiti. Sul calcio d’angolo da destra, Rinaldi conclude di piatto, superando di non molto la traversa. Ancora Uggiatese pericolosa al 35’, ma questa è la volta buona: Bruga controlla a centrocampo, la fa filtrare a Braga che scambia con il compagno e, arrivato in area, buttarla dentro è un gioco da ragazzi. Il Nerviano si risveglia e si mette a posto, riuscendo a pareggiare al 40’ i conti: sulla punizione dalla fascia sinistra, Bianchi la mette in rete di pallonetto, facendo esultare i suoi. In conclusione di tempo, i padroni di casa trovano un’occasione succulenta con il fantasista Nicola, che dopo aver tirato di potenza, la passa in area a Fagnani, ma il colpo di testa viene respinto in extremis dalla difesa avversaria.



Forza e coraggio che dopo Aprile viene... Bruga. La seconda frazione di gioco si apre senza alcun cambio per i 22 schierati. Si nota subito più grinta da entrambe le parti. Ma è proprio questa tenacia e ansia di portarsi in vantaggio che rende il gioco troppo confuso. Ancora una volta sono gli ospiti a portarsi in vantaggio, complice una difesa del Nerviano che si prende troppi rischi. Proprio su un retro passaggio, infatti, Aprile si avvinghia al pallone e la butta in rete con facilità. Dal canto suo, i padroni costruiscono lungo la fascia sinistra con Fagnani, che inventa al 16’ una bella azione scambiando con Tosi, ma il tiro del 2 è troppo centrale per fare male. Uggiatese che allunga nuovamente la distanza al 19', quando Bruga tira di potenza dalla fascia sinistra, il tiro rasoterra sembra semplice ma buca i guantoni di Maiocchi, che non se lo perdona. Entrambe le squadre si assestano con opportuni cambi, il Nerviano cambia il proprio attacco inserendo Bonavita, che dà più velocità, mentre Festari fa un ottimo lavoro in difesa. I padroni tentano l'arrembaggio finale in più di un'occasione, ma la fretta è cattiva consigliera e non riescono ad avvicinarsi all'Uggiatese. In conclusione di gara, la formazione di Rossi sfiora la quarta rete con un'ottima azione di Frigerio.



IL TABELLINO



NERVIANO-UGGIATESE 1-3

RETI: 35’ Braga (U), 40’ Bianchi (N), 11' st Aprile (U), 19' st Bruga (U).

NERVIANO (4-3-1-2): Maiocchi 5.5, Tosi 7.5, Piche Iraheta 6.5, Baldi 6.5, Morlacchi 6.5, Paglialonga 5.5, Vulcano 6.5 (13' st Di Iasio 6), Bianchi 7 (24' st Bonavita 6), Fagnani 6.5 (20' st Festari 6.5), Tamaro 6, Nicola 6.5. All. Morlacchi 6.5.

UGGIATESE (4-3-3): Lambrughi 7, Galli 7 (20’ st Pedrazzoli 6), Caccia 6.5, Rinaldi F. 6.5, Rinaldi L. 6.5, Pozzi 6, Frigerio 8, Aprile 7.5 (17' st Merletti 6), Bruga 8 (32' st Bonasia sv), Bernasconi 7, Braga 8 (10' st Maggi 6). All. Rossi 8.



LE PAGELLE



NERVIANO

Maiocchi 5.5 Non impegnato durante la prima parte della partita, sulle poche palle in area si dimostra attento. Sul primo gol subito può poco o niente, il terzo gli pesa sulla coscienza.

Tosi 7.5 Attento in fase difensiva, propositivo in fase offensiva. S’invola più di una volta portando in avanti la squadra, dimostrando anche tanta tecnica nel saltare più di una volta gli avversari. Partita ottima.

Piche Iraheta 6.5 Piccolo, ma intelligente e tecnico. Dà filo da torcere all’11 avversario, lasciandogli poco spazio.

Baldi 6.5 Grandi recuperi in più di un'occasione che aiutano molto la sua squadra, ottimo anche in fase offensiva con buon giro palla.

Morlacchi 6.5 Ha l’intelligenza di sfruttare il suo fisico al massimo, riuscendo a sventrare ogni occasione nei primi minuti. Meno buono di piedi, con punizioni un po' imprecise.

Paglialonga 5.5 Il capitano non brilla a centrocampo come è solito fare, perdendo alcuni palloni in avanti che servono al Nerviano soprattutto dopo i due gol subiti.

Vulcano 6.5 A centrocampo controlla e amministra bene i palloni, ottima intesa con Nicola con cui scambia alla perfezione. Esce zoppicando dopo aver subito un colpo.

13' st Di Iasio 6 Un po' meno brillante rispetto a Vulcano, ma sicuramente conduce una gara sufficiente, riuscendo anche a portare via qualche pallone a centrocampo.

Bianchi 7 Non parte benissimo, poi entra meglio in gara e risponde a dovere pareggiando i conti. La grinta c'è tutta.

4' st Bonavita 6 La sua prestazione è all'insegna della grinta, il suo comportamento in campo dimostra di voler pareggiare i conti, ma farlo non è semplice.

Fagnani 6.5 Ingrana bene sulla fascia sinistra, il duello con il 2 avversario è uno spettacolo per gli occhi. Nonostante lo svantaggio ci prova lungo la fascia

20' st Festari 6.5 Tra gli ingressi più positivi del match, il ragazzo dà più sicurezza lì dietro, chiudendo più di una volta l'avversario in area. Ottima prestazione.

Tamaro 6 Viene pressato bene dalla difesa avversaria che lo chiude durante la prima parte della gara. Resta in partita nonostante il risultato ma crea poco.

Nicola 6.5 Si distingue durante i primi minuti, involandosi sulla fascia destra e proponendo non poche aperture in avanti. È sicuramente tra i più pericolosi, poi si spegne e ragiona meno.

All. Morlacchi 6.5 Il Nerviano parte benissimo oggi, a guardarlo bene sembra avere la partita in pugno. Subisce un gol che innesca una reazione, ma il secondo tempo è troppo confuso.



UGGIATESE

Lambrughi 7 Niente da recriminare, subisce un gol sul quale può poco e niente, per il resto della gara si dimostra attento e presente.

Galli 7 Prende bene il tempo e lascia poco spazio sulla fascia sinistra al 9 avversario, il loro scontro è bellissimo con ottimi salvataggi del difensore.

20’ st Pedrazzoli 6 Ingresso sufficiente, a centrocampo buone verticalizzazioni e cambi di gioco veloci.

Caccia 6.5 Fa a sportellate con l’ avversario Nicola, nei primi minuti deve prendergli le misure, ma poi gli cuce addosso un abito perfetto che lascia poco scampo.

Rinaldi F. 6.5 Stesso discorso di Caccia, il numero 4 si prende pochi rischi e fa circolare alla perfezione il pallone, cercando verticalizzazioni interessanti.

Rinaldi L. 6.5 Sfiora un gol che potrebbe aprire la gara, è un faro in difesa e non pecca di alcun errore. Prestazione sufficiente.

Pozzi 6 Partita un po' in sordina, è un po' confuso nei primi minuti, poi cresce e sicuramente esce fuori dal guscio.

Frigerio 8 Che giocatore! Ha qualità, tecnica e tanta intelligenza. Sfiora di poco il gol in più di un'occasione, ma i suoi assist sono cuciti a pennello.

Aprile 7.5 Molto simile al compagno Frigerio, i due sono un'accoppiata fulminante, si trovano al posto giusto nel momento giusto.

17' st Merletti 6 Sfrutta bene il suo fisico, però alcune volte prende troppi rischi con falli più che evitabili.

Bruga 8 All'inizio non splende come dovrebbe, poi si focalizza meglio sulla partita e la prestazione c'è tutta. Sigilla lui la partita (32' st Bonasia sv).

Bernasconi 7 Grande disponibilità, si sacrifica per i suoi e regala palle ottime ai compagni di reparto. Suo lo scambio sul primo gol.

Braga 8 I primi palloni passano tutti da lui, però fatica a dare velocità ai contropiedi e si conclude tutto nel niente. Riesce a ripartire col piede giusto, e il gol sicuramente lo aiuta

10' st Maggi 6 La sua presenza c'è e si vede: buone ripartenze e contropiedi efficaci, peccato non trovare il gol che coronerebbe una prestazione sufficiente.

All. Rossi 8 L'Uggiatese sembra confusa durante i primi minuti, ma dopo una fase di studio capisce gli errori e prende le misure a Nicola in difesa. In attacco trova l'arma vincente e si conquista la partita con i denti.