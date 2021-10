Niguarda-Orpas: cuore e grinta non bastano, tre gol dei rossoblù mandano al tappeto la formazione di Serelli

Il Niguarda esce nuovamente dal campo con tre punti in tasca, questa volta vincendo per 3-0 ai danni dell'Orpas, trovandosi così a punteggio pieno e in testa al Girone F dopo le prime due giornate. Nulla da fare per la formazione di Luca Serelli, che dopo aver vinto nettamente per 4-1 contro la Rondinella all'esordio stagionale, pur mettendo in campo grinta e qualche elemento di qualità non è riuscita a buttare giù il muro eretto dalla retroguardia di casa ed è poi crollata nella ripresa sotto i colpi della compagine rossoblù.





Perrucci entra e la chiude. I padroni di casa mostrano sin dalle prime battute uno spirito combattivo che si tramuta in gol al 17', con Signorelli che è il più lesto a ribattere a rete una respinta corta del portiere portando i suoi in vantaggio. Non manca la reazione veemente dell'Orpas, che però non riesce mai a rendersi pericoloso e manca nell'impensierire seriamente Baldassarre, che vive da spettatore gran parte della gara. Nella ripresa l'undici di Fabio Costarelli legittima tutta la superiorità mostrata già nei primi quarantacinque minuti e prima raddoppia all'11' minuto grazie a una grande realizzazione di Rainoni, bravo a destreggiarsi in area tra i difensori avversari e a scaricare in porta il pallone del 2-0, poi la chiude ad un minuto dalla fine con il tap in vincente di Perrucci che cala il tris e chiude i giochi. Risultato in fin dei conti giusto per quanto visto in campo, dove il Niguarda ha messo in pratica un piano di gioco basato su fraseggi veloci e verticalizzazioni, capisaldi che si sono rivelati vincenti rispetto alla fisicità gialloverde.

IL TABELLINO

Niguarda-Orpas 3-0

Reti: 17' Signorelli (N), 11' st Rainoni (N), 44' st Perrucci (N).

Niguarda (4-1-2-3): Baldassarre, Gallo, Motta, Mecca (34' st Lovati), Afif Pagano, Fino, Valentino (17' st Scarpa), Faccini, Signorelli (40' st Perrucci), Alberti, Rainoni. A disp: Corona, Ordonez Velez. All. Alberti.

Orpas (4-3-3): Primavesi, Saraceno (1' st Massari), Bertagnolli, Rodolfo Metalpa, Mottarelli (18' Petro), Moletto (31' st Toselli), Raimondo (1' st Brivio Stefano), Barbieri, Portelli (38' st Favaron), Crespi, Bari (7' st Piattella). A disp: Cuoccio. All. Costarelli.

Ammoniti: Faccini (N)

Espulsi: 30' st Bertagnolli (O)

Arbitro: Bruselles di Milano