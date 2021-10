Niguarda-Orpas: la fotogallery del tris calato dai ragazzi di Alberti e firmato da Rainoni, Signorelli e Perrucci

Seconda partita e seconda vittoria per il Niguarda Under 18 allenato da Fabio Paolo Alberti, che nel match pomeridiano dell'ultima domenica ha battuto per 3-0 l'Orpas. Gara in discesa per i padroni di casa fin dal primo tempo grazie a i gol di Mattia Rainoni e Mattia Signorelli che firmano l'uno-due della sicurezza in appena 17 minuti; chiude il match nel finale di gara Davide Perrucci che mette a segno il gol del definitivo 3-0. Ecco la fotogallery della partita, a cura di Stefano Alfieri....