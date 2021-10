La Spezia-Nuova Lodi: Mastrogiacomo e Mascolino, poi espulso, lanciano Persuati in vetta

Altra vittoria, la terza in campionato, per il La Spezia che supera anche l'ostacolo Nuova Lodi grazie a un 2-1 firmato da Mastrogiacomo e Mascolino, poi espulso. Inutile il gol che ha riaperto la partita al 19' di Fortugno, che è andato vicinissimo al pari con una punizione deviata da De Francesco sulla traversa. Mastrogiacomo indica la via. Prima frazione quasi esclusivamente in favore dei padroni di casa che iniziano subito a collezionare occasioni già al 5' con la conclusione di Napolitano con Crosignani che deve subito esibirsi in una bella parata. Al 7’ grandissima occasione per Et Touizi che da...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con