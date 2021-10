Sant'Angelo-Cassina Calcio: Pirola mette la freccia nel finale ma Sala la riprende, 2-2 pirotecnico calci di rigore e ribaltamenti di fronte

Succede di tutto nella partita tra Sant'Angelo e Cassina Calcio, che finisce 2-2 con le reti di Spedini e Pirola per la squadra di casa, mentre per gli ospiti a segno Dugnani e Sala: nel finale, durante una mischia in area di rigore, Ferrari del Sant'Angelo subisce un colpo alla schiena e cade a terra. L'arbitro ferma la gara per oltre 30 minuti per permettere l'arrivo di un'ambulanza e portare il ragazzo in ospedale. Dopo il triplice fischio ai padroni di casa resta un x al miele, visto che trovano il primo punto stagionale dopo la sconfitta di settimana scorsa...

