Pinasca-Piobesi: Massello show, doppietta di gol e assist, ospiti rimandati

Terza vittoria in campionato per il Pinasca, nove punti in classifica frutto di un bel gioco e di uno scatenato Massello. Battuta d'arresto per il Piobesi che resta ferma a 4 punti. Quella tra Pinasca e Piobesi è stata una partita a senso unico, dove la squadra di casa giocando una grande partita ha meritato il 6 a 1 finale. Il 433 schierato dalla squadra vincitrice ha messo in difficoltà e non poco gli avversari, predominando nel particolare a centrocampo dove hanno recuperato tanti palloni e assistito in maniera impeccabile l'attacco, che a sua volta ha creato il panico con...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con