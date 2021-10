Rebaudengo-Carrara: Barbarena e Serravallo puniscono Testoni, gli ospiti salgono a 12 punti

Corsa, muscoli e tanta tattica. Alla fine il Carrara espugna per 0-3 il Sempione e restano attaccati alla testa della classifica. Un boccone troppo amaro il risultato finale per il Rebaudengo che per tutto il primo tempo e buona parte del secondo tiene bene il campo e da la sensazione più volte di poterla riaprire. La squadra di Tinelli però è apparsa superiore dal punto di vista della manovra e della velocità di gioco, ma soprattutto più cinica nello sfruttare le occasioni della partita. Le reti di Serravallo nel primo tempo e di Ciervo e Barbanera nel secondo castigano in modo cinico...

