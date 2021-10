Sangiuliano City-Bresso: gol, espulsi, rimonte e contro rimonte, ma alla fine la spuntano i padroni di casa con il gol Folli

Il Sangiuliano City batte 4-3 il Bresso e ottiene la seconda vittoria stagionale. Come testimonia il risultato, la sfida fra i ragazzi di Tarantola e quelli di Molena è stata spettacolare e ricca di emozioni. Ospiti in vantaggio dopo quasi un quarto d'ora e in pieno controllo del gioco, ma la generosa espulsione rifilata a Caccia ha cambiato le sorti dell'incontro. I padroni di casa ne hanno segnati tre, prima di farsi rimontare malgrado l'inferiorità numerica. Ma alla fine l'ultima parola è stata di Folli, che ad una manciata di minuti dal termine ha deciso una sfida degna del suo...

