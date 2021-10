Alcione-Rozzano: impresa degli ospiti che sconfiggono la capolista con un grande Bergamaschi

Colpaccio del Rozzano che infligge all'Alcione la prima sconfitta del campionato. Con una prova di cuore e carattere, i ragazzi di Bucci si impongono al Kennedy per 4-2, grazie soprattutto alla prestazione di Bergamaschi, autore di una doppietta e trascinatore di una squadra in piena emergenza, che contava solo 13 giocatori disponibili, di cui cinque sotto età. Dopo un primo tempo dominato e un inizio ripresa in cui sembravano aver archiviato la pratica, gli ospiti hanno subito il ritorno degli orange, capaci di accorciare sul 2-3 ma sciuponi nell'occasione che sarebbe valsa la parità, prima di essere affondati definitivamente nell'ultimo contropiede della partita.

Cronaca. Il primo tempo è controllato dal Rozzano che si porta avanti di due reti già alla pausa. Il gol d'apertura lo realizza Lukaj, lesto a controllare e a ribadire in rete in seguito ad una mischia in area. Il secondo è firmato Floreani, ben piazzato sul secondo palo e bravo ad insaccare un cross basso di Bergamaschi. Il quale, poco dopo l'intervallo, firma il 3-0 approfittando di una leggerezza di Covelli. La gara sembra chiusa, ma l'Alcione tira fuori l'orgoglio e va in gol per due volte, entrambe con Curridori. Tutte e due le azioni si sviluppano dalla destra e l'esterno di Di Trani è bravo a chiudere prima attaccando il primo palo, poi con una conclusione di controbalzo. Gli orange a questo punto ci credono e hanno la chance per pareggiare, ma Iosa la sciupa clamorosamente. E così, a pochi minuti dal triplice fischio, ci pensa ancora Bergamaschi a chiudere definitivamente la gara, infilando il portiere avversario in contropiede.

IL TABELLINO

ALCIONE-ROZZANO 2-4

RETI: 22’ Lukaj (R), 45’ Floreani (R), 6’ st, 44’ st Bergamaschi (R), 20’ st, 33’ st Curridori (A).

ALCIONE (4-3-1-2): Covelli 5.5 (8’ st Torraco 5.5), Galletti 6, Curridori 7, Muzzi 6 (16’ Manzone 6), D’Addato 6, Giulla 6, Viscusi 6.5, Mancuso 6 (36’ De Crescenzo 6), Chebotar 5.5 (1’ st Tinelli 6), Galafassi 6 (12’ st Bulgari 6), Ferrarese 6 (28’ st Iosa 5.5). A disp. Romano, Ossama. All. Di Trani 6.

ROZZANO (4-3-3): Ronchetti 6.5, Rapuzzi 7.5 (17’ st Doffon 6), Floreani 6.5, Catucci 7, Sarra 6.5, Abbatantuoni 7.5, Bevilacqua 6.5, Carella 6.5, Azara 6.5 (46’ st Dridi sv), Bergamaschi 8, Lukaj 7.5. All Bucci 7.5.

AMMONITI: D’Addato (A), Tinelli (A), Rapuzzi (R), Catucci (R).

ESPULSO: 44' st Rapuzzi (R).