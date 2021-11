Azzurra-Pinasca: i morozzesi travolgono i pinerolesi grazie alle tre reti di Masera, Galimberti e Mare, a poco vale la firma di Ribetto

Vince senza particolari problemi l'Azzurra, che ha superato con un secco 3-1 il Pinasca nell'anticipo di sabato pomeriggio. Nella prima frazione di gioco, la formazione di casa si è dimostrata fin dai primi istanti più lucida e agguerrita, lottando su ogni pallone e trovando il doppio vantaggio in meno di un quarto d'ora, stordendo clamorosamente la squadra torinese che ha accusato malamente il colpo, non trovando la reazione giusta se non nel secondo tempo. La ripresa, comunque, si è aperta con il terzo gol a bruciapelo dei morozzesi, ad opera di uno scatenato Mare, e con l'espulsione diretta di Pellegrino,...

