Mariano-Cinisello: le teste di Colzani e Meregalli regalano un'immensa gioia a Ferri

Partita molto combattuta a Mariano Comense con i padroni di casa che entrano bene in partita e riescono a segnare subito al 10' con un gol su calcio piazzato. Grande reazione degli ospiti che riescono a rimettere in piedi la partita con grande carattere e a segnare il pareggio con un'azione personale di Tumiatti. Finale di tempo ricco di emozioni con i ragazzi di Premoli addirittura vicini al vantaggio. Nella ripresa i padroni di casa si prendono il campo, dominano giocando un grande calcio e sfruttano la superiorità numerica per segnare ancora su calcio piazzato il gol vittoria; finale gestito...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con