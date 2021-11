Viscontini-Rozzano: 4-4 spettacolare in via Giorgi, non basta la doppietta di Bergamaschi, Consolo e Bielli pareggiano nella ripresa

Un rocambolesco 4-4 è il verdetto finale del match tra Viscontini e Rozzano. È stata una partita caratterizzata da due rimonte, rendendo incerto fino alla fine l'andamento della gara, che ha illuso ogni volta che si è creduto che una squadra avesse in mano le redini della partita. Aprono nei primi venti minuti Alessio Cagliaferro e Francesco Cherubini, ma gli ospiti grazie al loro impeto trovano quattro gol consecutivi con Andrea Lucian, Edoardo Bergamaschi e Mattia Carelli che riescono a portare la squadra al riposo in vantaggio per 2-3; nella ripresa Bergamaschi segna il gol che vale il 2-4, ma...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con