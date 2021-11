Alcione-Cassina: Tinelli firma una doppietta, Chebotar e Ferrarese chiudono la partita con due euro-gol spettacolari

Termina 4-1 la partita tra Alcione e Cassina, grazie alla doppietta di Marco Tinelli e alle reti di Diego Chebotar e di Mirko Ferrarese, che hanno messo la partita in discesa per la squadra di Damiano Di Trani, che sale al primo posto in classifica a quota 19 punti, superando momentaneamente il Sant'Angelo attualmente a 17 punti, che dovrà giocare domani la difficile sfida contro il Rozzano. Il Cassina gioca un secondo tempo d'orgoglio e riesce a segnare il gol del 3-1 provvisorio con Marco Costa, che vale il gol della bandiera. I ragazzi di Stefano Foini restano a quota...

