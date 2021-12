Soresinese-Alcione: Nolli apre, Cavagnoli chiude e Pavesi piega la capolista

Con un gol per tempo, la Soresinese piega l'Alcione e ottiene una vittoria fondamentale per la classifica, allungando sulle dirette concorrenti, in attesa che recuperino le loro partite. Un bolide di Nolli dai venticinque metri e il gol di Cavagnoli a pochi minuti dal termine permettono alla squadra di Pavesi di chiudere l'anno nel migliore dei modi. A farne le spese, l'Alcione di Di Trani. Gli orange non sfruttano la sconfitta di sette giorni fa del Segrate e devono ancora condividere il primato in classifica. Gara combattuta e poco emozionante, che i padroni di casa hanno vinto con spietato cinismo....

