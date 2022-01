Collegno Paradiso, Vittorio Ferrigni una pedina per tre categorie

Il Ds del Collegno Paradiso Stefano Peddis ufficializza l'arrivo in via Galvani del centrocampista 2005 ex Borgaro, Vittorio Ferrigni. Un rinforzo polivalente, dato che Vittorio essendo un 2005 può essere utilizzato oltre che per la Under 18 di Angelo Azzolina, in caso di necessità anche per la Under 17 di Luigi Ruocco e per la Under 19 del nuovo tecnico Andrea Senesto. «Proprio così - spiega Stefano Peddis -, di base Ferrigni è stato preso per la Under 18, dato che da quella categoria manderemo qualche 2004 a rinforzare la Under 19, ma essendo un 2005 è arruolabile per tutte e tre le categorie. Conoscevo Vittorio già dai tempi di Rivoli, l'ho ritrovato cresciuto molto dal punto di vista fisico, centrocampista centrale che può fare anche la mezzala, che vede bene la porta e soprattutto è un ragazzo serio e di sicuro affidamento».

Vittorio Ferrigni è il secondo rinforzo in questa sessione per il Collegno Paradiso che già la scorsa settimana aveva presentato l'arrivo di Alessandro Iettito, attaccante 2004 arrivato dal Barracuda.