Le pagelle: Cabiaglia gara della vita, Ammirati non al top

Primo tempo da incubo per il Lucento, che non scende minimamente in campo, e giustamente va sotto nel risultato, poi nella seconda frazione di gioco ci mette la testa e la giusta intensità e riesce a ribaltarla con il suo uomo di giornata, Samuel Cabiaglia. Discorso inverso per il Rebaudengo, che fa un primo tempo incredibile. dove mette sotto gli avversari con una prestazione paurosa, ma poi cala parecchio, e si fa recuperare dai padroni di casa.LE PAGELLE LUCENTO I ragazzi di Rocco D'Ambrogio Braccia 6 Sulle reti del Rebaudengo non può assolutamente nulla, non ha colpe,...